«Это провокация»: Лавров обратился к выдворенным российским дипломатам

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Москва, 9 апреля. Высылка 150 российских дипломатов из разных стран была провокацией. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 9 апреля.

Сергей Лавров встретился с российскими дипломатами, которые досрочно прекратили загранкомандировки в марте. Глава МИД подчеркнул, что высылка российских дипломатов из почти 30 стран – «это беспрецедентная провокация».

«Провокация, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, с задачей выполнения всех договоренностей, которые вытекают из устава Организации объединенных наций, выполнения тех договоренностей, которые закреплены в многочисленных международных договорах, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», — отметил Сергей Лавров.

Напомним, что министерство иностранных дел сообщило, что Россия не оставит без жесткого ответа введенные санкции США и любой антироссийский выпад.

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