Поезд ушел: Пушков посоветовал Порошенко «молиться о сохранении транзита газа»

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Москва, 9 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить объемы транзита газа через территорию его страны. Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что украинский президент поздно спохватился.

Порошенко призвал немецких политиков и бизнесменов пересмотреть свое отношение к российскому газопроводу «Северный поток — 2». Глава Украины пытался убедить немецких партнеров в том, что транзит газа через территорию его страны будет якобы экономически эффективнее.

Заявление Порошенко несколько удивило Пушкова. Российский сенатор высмеял президента Украины.

«Порошенко призвал увеличить транзит газа через Украину. Да он спит наяву! — констатировал Пушков в социальной сети. — Поезд ушел, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал».

Порошенко призвал увеличить(?!) транзит газа через Украину. Да он спит наяву! Поезд ушел, если он не заметил; станцию Украина он уже миновал — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 9, 2018

Единственное, что смог Пушков посоветовать политику из Украины, предпринять что-либо, чтобы сохранить существующий транзит.

«После 2019 прокачка газа через Украину будет сокращена в шесть-восемь раз, — напомнил Пушков. — Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет».

После 2019 прокачка газа через Украину будет сокращена в 6-8 раз. Им бы молиться о сохранении минимального транзита, об увеличении речи нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 9, 2018

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