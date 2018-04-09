Битва компроматов в Telegram: монетизация политики по-русски

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Мессенджер, а по совместительству и «странная» социальная сеть Павла Дурова Telegram, с ростом популярности в России, стала этаким прибежищем самого разного рода политических экспертов, аналитиков и «инсайдеров». Некоторые даже видят в пресловутой «Телеге» те самые «СМИ 2.0» и прочий «глоток свободы и анонимности в Интернете, как в старые добрые времена».

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что Telegram — это еще одна площадка «битвы компроматов», а в некоторых случаях и просто информационный «сливной бачок». Особенно это касается «топовых» каналов и их схемы «монетизации политики» по-русски. Она, как и участники самого процесса, вся эта армия «политологов, экспертов и инсайдеров», кочующих по социальным сетям, с начала «нулевых» почти не изменилась. И в основе этой монетизации лежит «заказ», если речь идет о разовом информационном «сливе», либо «контракт», если речь идет о серии публикаций.

Сначала был «Живой Журнал», затем Facebook, теперь вот Telegram. Сети меняются, но люди, само сообщество — все те же. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто сопоставить то, что выкладывают некоторые каналы, с публикациями в весьма специфических СМИ или с актуальным контекстом, чтобы увидеть, что тут просто «люди работают», а не стремятся донести правду и высокие идеалы.

Вот, к примеру, известный канал «Футляр от виолончели» публикует посты с критикой чиновников и оценкой себестоимости их недвижимости. Публикует с подробными цифрами. Правда, канал свои записи редактирует просто налету, «снижая градус». И тут даже не характерная редактура интересна, а неуловимое сходство с публикациями на сайте «Центра управления расследованиями». ЦУР же в свою очередь — это ресурс, который входит в пять стартапов «Открытые медиа» Михаила Борисовича Ходорковского. У которого, понятным образом, есть свои политические и экономические интересы в России, связанные, в числе прочего, и с нефтью.

Или, например, не менее популярный канал «Кремлевский мамковед» после инцидента со свалкой в Волоколамске активно пошел «с рогатиной» на мэра Москвы Сергея Собянина.

Кстати, есть очень интересный момент во всей этой истории с отравленными детьми в Волоколамске, о котором почему-то ни в Telegram, да и вообще практически нигде не пишут. Дело в том, что 21 марта под патронажем ОНФ прошло массовое обследование детей и взрослых на предмет отравления газами со свалки. А дальше просто цитата: «Было осмотрено 79 детей… Ни в одном случае пока не были подтверждены ни отравления, ни интоксикации химическими веществами».

Но «возмущенная общественность» во главе с авторами «Кремлевского мамковеда», конечно, настаивают на том, что «Собянин должен уйти». Потому, что виноват он примерно также, как и Воробьев. А то и больше.

Да, и вот в связи с этим молчанием по поводу проверки врачами под патронажем ОНФ весьма неоднозначно воспринимается информация из того же канала, что «мусоровозы с московским мусором пошли на ТБО «Сколково» Ярославской области», и что «Ярославль готовится к протестам»

При этом понятно, что проблема мусора — это действительно серьезно, и в перспективе несет опасность для жизни и здоровья людей. Да и вообще, жить по соседству с огромной помойкой элементарно неприятно. Но в данном случае речь не о борьбе за чистый воздух, а о том, что под данный информационный повод реализуются вполне конкретные политические «заказы», где мусор — это только предлог.

Федеральное агентство новостей уже писало, как через Telegram распространяются фэйки и нагнетается паника в связи с трагедией в Кемерово. То есть, всем этим милым людям было плевать на чужую жизнь и смерть. И там тоже была «инсайдерская информация» о сотнях жертв, о «бездействии властей» и обо всем том, что должно было вызвать справедливую панику и гнев, будь оно правдой. И, кстати, фигурировали там практически те же каналы, типа упомянутого «мамковеда».

В общем, анонимность в Telegram очень многими используется именно как возможность для не слишком чистоплотной «информационной работы», требующей постоянного критического осмысления. Инсайды могут оказаться элементарными «вбросами» и откровенным «фэйком». А анонимность Telegram-каналов только усиливает чувство безнаказанности подобных авторов.

Кстати, это совсем не говорит о том, что Telegram чем-то плох сам по себе, как и любая другая социальная сеть, или мессенджер. Проблема тут в людях, в специфическом сообществе, которое пришло в российский Telegram активно «работать». И оно, сообщество это, привыкло работать именно так, и никак иначе. И выход здесь только один: аудитории, читающей все эти «горячие инсайды» следует относиться к ним весьма настороженно, и все же рефлексировать, а не распространять.

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