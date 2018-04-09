Путин и Меркель подтвердили свои позиции по «Северному потоку-2»

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Москва, 9 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого были подтверждены позиции двух государств в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

«Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — «Северного потока-2», — отмечается в сообщении.

Напомним, в середине февраля Меркель заявила об отсутствии угрозы для стран Евросоюза в связи реализацией этого проекта и выразила уверенность, что Европе необходимо диверсифицировать каналы импорта голубого топлива.

Ранее разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны дало правительство Финляндии. В Nord Stream 2 AG затем заявили, что компания в ближайшее время ожидает и второе разрешение на строительство «Северного потока — 2» от Финляндии.

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