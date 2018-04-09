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Сирия новости 9 апреля 19.30: боевики обстреляли мирные районы Хамы, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук
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    Сирия новости 9 апреля 19.30: боевики обстреляли мирные районы Хамы, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук

    19:30  9 Апреля 2018
    679

    Сирия новости 9 апреля 19.30: боевики обстреляли мирные районы Хамы, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук

    Сирия, 9 апреля. Боевики открыли огонь по мирным поселениям провинции Хама, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук, в иракской провинции Дияла уничтожено шесть штабов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Джебхат ан-Нусре»1 на севере Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы в район лагеря Ярмук, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»1: казнило мирного жителя Дамаска.

    «Джейш аль-Ислам»: прибыла в провинцию Алеппо.

    Сирия новости 9 апреля 19.30: боевики обстреляли мирные районы Хамы, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 9 апреля 19.30: боевики обстреляли мирные районы Хамы, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук

    Автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей продолжают покидать Думу, передает информационное агентство SANA.

    Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что террористы ИГ, дислоцирующиеся в районе лагеря беженцев Ярмук, казнили мирного сирийца за то, что тот проповедовал иудаизм. Одновременно с этим военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщает, что в эту часть региона стягиваются бригады правительственных сил САР.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 9 апреля 19.30: боевики обстреляли мирные районы Хамы, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации группировок радикальной оппозиции в районе населенного пункта Хувейн на севере провинции Алеппо. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet) местный источник.

    В административном центре региона продолжается массовая акция мирных жителей в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и правительства Башара Асада, передает Twitter-канал (@IvanSidorenko1).

    Источник сообщает в своем микроблоге в Twitter (@sayed_ridha), что на территорию Алеппо въехало 25 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам», вывезенными из Думы.

    Провинция Хама

    Сирия новости 9 апреля 19.30: боевики обстреляли мирные районы Хамы, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук

    Боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по мирным поселениям, расположенным на юго-востоке провинции Хама. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Military_M_SY).

    ВКС РФ и САА продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на севере региона. Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации ведет артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.  

    Ирак

    Сирия новости 9 апреля 19.30: боевики обстреляли мирные районы Хамы, САА стягивает силы в район лагеря Ярмук

    В провинции Дияла началась военная операция ВС Ирака по обнаружению и уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство Alsumaria News пишет, что в солдаты правительственных войск уничтожили шесть штабов и четыре заминированных автомобиля ИГИЛовцев в районе Кара Абра.

    Подконтрольное ИГ информагентство «Аль-Амак» пишет, что к северо-востоку от Баакубы радикальные исламисты убили шестерых солдат иракской армии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #джебхат ан-нусра #восточная гута #джейш аль-ислам #дума #дияла #баакуба
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    Сирия итоги за сутки на 9 апреля 06.00: боевики отпустят пленных и сдадут Думу, курды задержали десятки жителей
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