Эксперт рассказал о перспективах российского бизнеса на Мадагаскаре

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Москва, 9 апреля. Специалист по Южной Африке Александр Зданевич рассказал, какие перспективы есть у российского бизнеса на Мадагаскаре.

По словам эксперта, встреча, которую недавно провели заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина, демонстрирует, что «Россия всерьез относится к перспективе сотрудничества» с Мадагаскаром. Стоит отметить, что российские чиновники все чаще посещают остров.

«Проблема африканских стран в повышенных рисках для инвесторов – неважно, из какой они страны, стопроцентных гарантий сохранения бизнеса и капитала не даст никто», — подчеркнул Александр Зданевич.

По словам специалиста, на Мадагаскаре можно развивать не только бизнес, связанный с горнорудной промышленностью, газо- и нефтедобывающей отраслью, но по другим направлениям — от туризма до сельского хозяйства

Эри Радзаунаримампианина отметил, что в страну необходимо привлекать инвестиции, в том числе и из России. На Мадагаскаре сделана особая система налогообложения, а именно введен единый налог на прибыль и отчисления в пользу работающих сотрудников. Других сборов нет.

«Хотелось бы верить, что контакты на высшем уровне между руководством России и Мадагаскара уже в ближнесрочной перспективе приведут к созданию точек опоры, с которыми бизнес РФ будет чувствовать себя увереннее в этой африканской стране», — цитирует «Экономика сегодня» Александра Зданевича.

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