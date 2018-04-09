Звезда «Импровизации» назвал главный секрет успеха на шоу

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Москва, 9 апреля. Звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов рассказал о главном критерии, который не должны забывать все участники передачи.

Позов назвал главный секрет успеха на «Импровизации». Он отметил, что этот критерий вывел креативный продюсер шоу Стас Шеминов. Любопытно, что он исключает игру по всем правилам.

«Важно понимать, что для зрителя есть только один критерий — смешно или нет, — приводит слова звезды шоу «Испровизация» «Народные новости». — Для нас как для людей, которые знают много правил, механизмов и нюансов импровизации, критериев несравненно больше: поддержка и развитие истории, взаимодействие с партнером, новые ходы, чистота игры и еще много чего».

Актер признался, что ему бывает и стыдно за свои импровизации. Однако он обратил внимание, что это не то чувство, из-за которого «хочется провалиться».

«Внутри себя каждый из нас понимает, что игру он запорол и мог сделать все в разы лучше», — признается Позов.

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