Путин подписал указ о помощи бывшим украинским военным в Крыму

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Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате материальной помощи бывшим военным и сотрудникам МВД Украины, проживающим на территории Крыма и в Севастополе.

В частности, материальная помощь будет оказана бывшим военным Украины, которые стали инвалидами в результате полученной во время службы травмы или серьезного заболевания. Кроме того, матпомощь получат семьи погибших при исполнении должностных обязанностей сотрудников безопасности.

Общая сумма выплат будет определяться согласно законодательству, которое действовало на полуострове до 21 февраля 2014 года.

Напомним, что полуостров Крым стал частью РФ в марте 2014 года по итогам референдума. В ходе голосования 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ранее сообщалось, что Путин наградил двух американцев орденом Дружбы.

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