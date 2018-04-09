Россия продолжит противодействовать попыткам разрушить Сирию — Бондарев

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Москва, 9 апреля. Россия продолжит оказывать помощь правительству Сирии и противодействовать попыткам возглавляемой США коалиции разрушить арабскую республику. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, адекватные члены международного сообщества видят, что Россия прилагает все усилия, чтобы положить конец войне в Сирии, сохранить ее территориальную целостность страны и защитить мирных жителей в зонах боевых действий.

«Мы продолжим поддерживать мирный процесс, оказывать помощь сирийскому народу и легитимному сирийскому правительству, противодействовать попыткам псевдоборцов с терроризмом из проамериканской коалиции разрушить Сирию, как были ранее разрушены Афганистан, Ирак и Ливия», — рассказал сенатор агентству РИА Новости.

Напомним, что на прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча лидеров стран-гарантов реализации Астанинского процесса — России, Ирака и Турции. Ожидается, что следующая встреча по Сирии состоится в Ираке, на ней будет поднят вопрос проведения конституционной реформы в САР.

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