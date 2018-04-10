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Сирия эксклюзив
Сирия против: люди на улицах осудили политику, которую курды проводят на оккупированных ими территориях
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    Сирия против: люди на улицах осудили политику, которую курды проводят на оккупированных ими территориях

    10:00  10 Апреля 2018
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    Сирия против: люди на улицах осудили политику, которую курды проводят на оккупированных ими территориях

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) узнал у простых сирийцев на улицах Латакии, как они относятся к проводимой курдскими вооруженными формированиями политике на территории провинции Ракка и в других районах Сирии, где курды «внедряют свою систему образования» и запрещают изучать арабский язык.

    Все опрошенные ФАН люди, мужчины и женщины разного возраста и социального положения высказались против оккупации курдскими вооруженными формированиями территорий Сирии и тех порядков, которые они вводят в районах, которые исторически являлись местом проживания арабского населения:

    «Курды захватили некоторые части сирийской территории, и это нарушение суверенитета Сирии», — высказалась домохозяйка, представившаяся Дурией Аббас.

    У продавца небольшой лавочки Абу Закира также нет сомнений, что курды именно оккупировали Ракку:

    «Это оккупация. И это нарушение религии, традиции и суверенитета [Сирии], и нарушение всего! [Ракка —]Это ведь древний сирийский город. И все должны вместе выгнать оккупантов».

    Люди на улицах все как один назвали запрещение арабского языка на подконтрольных курдам территориях первым признаком оккупации:

    «Курды создали учебники на курдском языке, и это агрессия против сирийского государства. И сирийцы имеют право учиться на своем родном, арабском языке», — объяснила ФАН свою позицию студентка Тишринского университета Зарият.

    Сирия против: люди на улицах осудили политику, которую курды проводят на оккупированных ими территориях

    Напомним, курдские вооруженные формирования заняли большую часть провинции и сам город Ракка в ходе прошлогодней операции против «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). Однако местные жители не увидели большой разницы между террористами ИГ и бойцами курдских вооруженных формирований. После  так называемого освобождения бывшей «военной столицы» террористической организации город оказался практически полностью разрушен в ходе неизбирательных бомбардировок коалиции, сопровождавших наступление «Демократических сил Сирии». Организация Объединенных Наций вынуждена была признать 80% городской застройки Ракки непригодной жизни.

    На этом последствия «освобождения» не ограничиваются. Курдская администрация на занимаемых территориях, реализуя свои сепаратистские устремления, тут же начала внедрять «курдскую систему образования» и запрещать изучение местным населением арабского языка, что стало не только причиной многочисленных протестных акций, но и возникновения антикурдских ополчений таких как «Харакат аль-Каям» и «Народное сопротивление Ракки». Эти формирования с оружием в руках выступают против присутствия курдских вооруженных формирований и военнослужащих США на территориях, где проживает арабо-суннитское население.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #курды #ракка
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