Антипасха, Красная горка и Радоница 2018: когда отмечаются, традиции и обряды, «кормление покойников»

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Православные отмечают величайший христианский праздник — Светлую Пасху Христову. Самой главной считается первая пасхальная неделя — Светлая седмица, вслед за которой наступает Фомина неделя, которая начинается с праздника Антипасха (народное название Красная горка). Во время Фоминой недели отмечается Радоница — первый после Пасхи рекомендуемый церковью день для посещения кладбищ и поминовения усопших.

Когда в 2018 году наступает Антипасха (Красная горка), Фомина неделя и Радоница

В 2018 году православные встретили Пасху 8 апреля, Светлая седмица идет с 8 по 14 апреля. Антипасха (в народе — Красная горка) приходится на воскресенье, 15 апреля. Радоница — первый после Пасхи день для посещения кладбищ — приходится на вторник, 17 апреля.

Что такое Антипасха апостола Фомы

Антипасха апостола Фомы, с которой начинается Фомина неделя, — это очень важный период для христиан. Антипасху всегда отмечают на восьмой день после Пасхи.

Слово «Антипасха» означает обновление, продолжение Пасхи. Это время, связанное с евангельским преданием об апостоле Фоме, который опоздал на первое явление Иисуса Христа своим ученикам после воскресения. Апостол Фома, которого на Руси принято называть Фома неверующий, или Фома неверный, был достойным учеником Христа, но, согласно Евангелию, действительно отказывался что-либо принимать на веру.

По евангельской легенде Фома, который не видел первого появления воскресшего Христа, отказывался верить в чудо Воскресения. Апостол хотел лично увидеть Иисуса и даже ощупать его раны. Христос исполнил желание своего ученика, он вновь явился перед всеми апостолами, а Фоме разрешил приложить палец к нанесенной римским воином ране в подреберье. Считается даже, что Фома не просто прикоснулся к ране Христа, но и вложил в нее пальцы, после чего действительно поверил в чудо Воскресения.

При этом Иисус упрекнул своего ученика за недоверчивость. По словам Христа, ценнее вера тех, кто поверил, не видя.

«Ты поверил, потому что увидел меня, — обратился Христос к Фоме. — Блаженны не видевшие и уверовавшие».

Фома не только уверовал в воскресение своего учителя, но и стал одним из самых ревностных распространителей христианства. В течение многих лет апостол Фома проповедовал слово божие в разных землях, в конце концов приняв мученическую смерть в Индии. Это произошло около 70 года нашей эры.

Фомина неделя и Радоница в 2018 году

Неделя, начинающаяся на следующий день после Антипасхи, называется Фомина или Радоницкая седмица. Радоницу отмечают всегда во вторник на Фоминой неделе, в 2018 году этот праздник приходится на 17 апреля.

Радоница — это первый после Пасхи день особого поминовения усопших по православному календарю.

Название «Радоница» («Радуница») ассоциируется с радостью, связанной с тем, что умершие родные после физической смерти обрели вечную жизнь, узрев Христа. Смысл праздника Радоница — разделить с усопшими радость Воскресения.

Традиции Радоницы

На Радоницу по православному обычаю принято посещать кладбища, и, хотя это будний день, власти стараются не препятствовать тем, кто хочет точно соблюсти предписанный церковью поминальный обряд. В некоторых регионах этот день даже объявляют неофициальным выходным, а на кладбища пускают дополнительный транспорт.

Во вторник на Фоминой неделе православные посещают кладбища, где проводят уборку могил, зажигают поминальные свечи и молятся о душах умерших. Также в некоторых регионах сохраняется древний обычай «кормить покойников» — выпивать и закусывать на могиле, оставляя усопшему рюмку водки и еду (как правило, это крашеное яйцо или сладости). Откуда идет эта древняя традиция, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Церковь не одобряет поездки на кладбище на Пасху или в Светлую седмицу, а также не является сторонницей пиршеств на могиле в любой другой день, в том числе на Радоницу. И уж, конечно, священники отрицательно относится к обряду «кормления покойников». Верующим советуют не устраивать застолье на могиле, а вспомнить умерших родных дома — во время поминальной трапезы. Обычай оставлять еду на могиле церковь считает язычеством. Но эта традиция жива и поныне, в чем можно убедиться, побывав на кладбище на Пасху и после нее.

Красная горка

Последний день Светлой седмицы в народе называется Красная горка. После Красной горки церковь разрешает венчание, которое было под запретом с начала Масленицы. Время после Красной горки на Руси традиционно считалось весенней порой свадеб. Подробнее об этом празднике читайте в материале Федерального агентства новостей.

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