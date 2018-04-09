«Я действую только по воле своего сердца»: Виктория Скрипаль рассказала, что ее связывает с Кремлем

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Москва, 9 апреля. Двоюродная сестра пострадавшей в Великобритании Юлии Скрипаль Виктория ответила на вопрос журналистов, что ее связывает с Кремлем. По ее словам, она не является агентом российских спецслужб, а в Кремле была всего раз — во время новогодней елки.

Об этом женщина заявила, выступая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Журналист телеканала Channel 4 news Алекс Томсон спросил Викторию Скрипаль, не ощущает ли он себя «марионеткой Кремля» в информационной войне между Россией и Великобританией. В ответ она заявила, что действует исключительно по собственной воле.

«Я была в Кремле когда-то с ребенком на елке, со старшей дочкой, это было очень давно, когда ей было четыре года. Тогда получается, что все сидящие в этой студии — агенты спецслужб. Я действую только по воле своего сердца», — сказала Виктория.

Она отметила, что не рассчитывает на выдачу России Сергея Скрипаля, однако просит британские власти отпустить домой его дочь — Юлию Скрипаль, которая является гражданкой РФ.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию.

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