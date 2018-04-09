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Forbes подсчитал, сколько миллиардов потеряли за день 50 богатейших бизнесменов РФ
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    Forbes подсчитал, сколько миллиардов потеряли за день 50 богатейших бизнесменов РФ

    17:21  9 Апреля 2018
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    Forbes подсчитал, сколько миллиардов потеряли за день 50 богатейших бизнесменов РФ

    Москва, 9 апреля. 50 богатейших российских бизнесменов за день потеряли почти 12 млрд долларов. Причиной стало падение фондового рынка РФ после введения новых санкций США.

    По данным экспертов Forbes, совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд. Самые большие потери понес Олег Дерипаска, его состояние на фоне резкого падения стоимости бумаг Rusal и En+ Group уменьшилось почти на четверть, или на 1,3 млрд долларов.

    На 1,3 млрд долларов стал беднее и Владимир Потанин, являющийся основным владельцем «Норильского никеля». Сегодня акции компании упали более чем на 15%. При этом он не является фигурантом нового санкционного списка

    На 908 млн долларов «усохло» состояние Виктора Вексельберга, а потери Сулеймана Керимова составили 813 млн. Отметим, что оба значатся в документе Минфина США.

    Так же попавший под санкции Андрей Скоч потерял 106 млн долларов, а Владимир Богданов  на $47 млн. При этом по состоянию Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка не ударило вовсе.

    Напомним, сегодня глава правительства РФ РФ Дмитрий Медведев распорядился разработать меры по поддержке попавших под санкции российских компаний.

    А вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме. «Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы. Но в нынешней ситуации, при ухудшении положения будем — и заранее уже некоторые вещи обсуждали — будем эту поддержку оказывать», — заверил он.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #санкции #сша #бизнесмены #дерипаска #потери #состояние
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