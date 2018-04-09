Родственница назвала самое небезопасное место для Скрипалей

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Москва, 9 апреля. Виктория Скрипаль не считает переезд бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в британском Солсбери, в США хорошей идеей.

По мнению Виктории Скрипаль, если Сергей и Юлия Скрипаль будут в США, то там они не будут в безопасности. Об этом заявила родственница «Интерфаксу» в понедельник, 9 апреля.

«Я не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там(в Великобритании), но самое небезопасное место — это Америка», — подчеркнула Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль добавила, что Сергей Скрипаль не хотел в США, так как «он всегда был их идеологическим противником».

«Вся семья никогда не хотела жить в Америке», — резюмировала Виктория Скрипаль.

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