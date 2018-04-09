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Украинцев заставляют платить за работу в России, бездетность и домашних животных
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    Украинцев заставляют платить за работу в России, бездетность и домашних животных

    17:10  9 Апреля 2018
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    «Заплатите сполна!»: украинцы будут платить Киеву за бездетность, работу в РФ и домашних животных

    Президент Украины Петр Порошенко одобрил так называемые «специальные изменения» в Налоговый кодекс. Согласно новым правилам, украинских граждан обяжут подавать в региональные представительства фискальных служб не только классические декларации о доходах, но и дополнительные сведения относительно своего семейного положения, информацию о родственниках в России и даже данные ветеринарных удостоверений своих кошек, собак, лошадей и прочих питомцев. Как утверждают представители действующей власти, подобные меры позволят привлечь деньги в опустевшую казну и «повысить градус патриотизма жителей страны». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

    50-летнему жителю Черкасс Андрею Войтко пришел по почте странный документ. В послании, подписанном неким киевским налоговым инспектором, реципиенту предлагалось перечислить на официальный счет Инспекции около двух тысяч гривен (70 долларов, — Прим. ФАН) за то, что в прошлом году Андрей получил от двоюродного брата из Курска пять посылок с запчастями для старенького автомобиля.

    «Я связался по телефону с этим налоговиком, и он мне заявил, что решил таким образом спасти мою репутацию, — сказал Войтко в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Дескать, на таких, как я, получателей посылок из России давно охотятся националисты, а с 1 мая будут охотиться и государственные коллекторы. Если я покажу документ об уплате налога на «российские подарки», меня оставят в покое».

    «Заплатите сполна!»: украинцы будут платить Киеву за бездетность, работу в РФ и домашних животных

    Как бы это парадоксально ни звучало, упомянутый налоговый инспектор отнюдь не является мошенником. В ряде регионов Украины действительно функционирует (правда, пока в экспериментальном режиме) программа «точечного налогообложения граждан». Жители, по меньшей мере, десяти украинских областей вынуждены выделять личные средства на «антитеррористическую операцию в Донбассе», поддержку системы сельской медицины и, наконец, помощь инвалидам ВСУ. Кроме того, представители крайне правых националистических организаций на Западной Украине обложили данью лиц призывного возраста, отказывающихся от мобилизации.

    «Наша первоочередная задача — упорядочить процесс взимания налогов, и, поверьте, мы это сделаем!» — пафосно заявил глава украинского государства в ходе одного из своих выступлений.

    В том, что соответствующий процесс будет запущен, никто не сомневается.

    «Заплатите сполна!»: украинцы будут платить Киеву за бездетность, работу в РФ и домашних животных

    «Уже менее чем через месяц на Украине вступит в силу видоизмененное законодательство в сфере налогов и сборов, игнорировать которое не получится ни у рядовых украинцев, ни у депутатов Верховной рады, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей юрист высшей категории Нина Бондарь. — Очень уж понравилась президенту Порошенко идея штрафовать людей, например, за отсутствие детей или работу на «страну-агрессора» (имеется в виду Российская Федерация, — Прим. ФАН). А для чиновников на местах не менее заманчивой является перспектива получения денег с владельцев домашних животных: даже десять долларов за собачку или кошечку, перечисленные в местный бюджет, наверняка станут украшением отчетности».

    «Заплатите сполна!»: украинцы будут платить Киеву за бездетность, работу в РФ и домашних животных

    Независимые эксперты утверждают, что указанные нововведения должного эффекта не возымеют.

    «Порошенко сотоварищи обещает своим гражданам, что по новой налоговой системе они «рассчитаются с государством сполна». Но вот только Банковая (улица в Киеве, где расположены главные административные здания Украины, — Прим. ФАН) до сих пор не определилась с механизмами такого налогообложения, — отмечает экономист Андрей Самусь. — Как реализовать такие намерения, если абсолютное большинство украинцев официально не трудоустроены, люди массово покидают депрессивные регионы, а сам по себе украинский паспорт давно потерял в глазах его владельцев какую-либо ценность?».

    Пользователи на различных форумах в Интернете уже предположили, что воплощать в жизнь новые фискальные положения станут активисты радикальных группировок — в данном конкретном случае официальный Киев одобрит любые методы.

    Кстати, за «подарки из России» житель Черкасс Войтко украинскому государству все-таки заплатил.

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    Автор: Леонид Андросов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #порошенко #налоги #специальные изменения #налоговый кодекс украины
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