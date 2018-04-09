В Совфеде считают, что дирижером провокации Израиля в Сирии была другая страна

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Москва, 9 апреля. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что обстрел Израилем военной базы в Сирии является провокацией, дирижером которой выступило другое государство, заинтересованное в продолжении войны в Арабской республике.

«Показательно, насколько быстро отреагировал Израиль, взяв на себя ответственность за атаку в Хомсе, когда сирийское агентство САНА обнародовало информацию о возможной причастности к ней Пентагона», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Израиль проинформировал США перед тем, как ударить с воздуха по сирийской авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в провинции Хомс. По словам бывшего командующего ВВС Израиля, удар по военному аэродрому, который официально не подтвержден Израилем, связан с поступившей информацией о том, что Сирия якобы применяет химоружие в Восточной Гуте.

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