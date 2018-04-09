Путин наградил медалью «За отвагу» погибшего в Сирии корреспондента RT

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Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин в понедельник наградил посмертно медалью «За отвагу» жителя Сирии Халеда Гассана Аль-Хатыба, который работал внештатным корреспондентом на российском телеканале RT.

«За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью «За отвагу» Аль Хатыба Халеда Гассана, гражданина Сирийской Арабской Республики (посмертно)», — говорится в тексте указа Путина.

Как сообщает RT, Халед Гассан Аль-Хатыб трагически погиб в июле 2017 года во время ракетного обстрела провинции Хомс, устроенного боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Отметим, что оператор RT Муутаз Якуб тоже попал в тот дел под обстрел и получил ранения, однако выжил.

Напомним, что на прошлой неделе боевики, засевшие в Восточной Гуте (пригород Дамаска) в очередной раз обстреляли жилой квартал сирийской столицы и гумкоридор в населенном пункте Мухайам Аль-Вафедин. Сирийская авиация нанесла несколько ответных ударов по позициям исламистов в Думе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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