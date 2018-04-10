Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Коровин: Представители США и Британии в ООН напоминают психически больных людей
Новости Сирии
Посол Израиля вызван в МИД РФ для обсуждения ситуации в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Коровин: Представители США и Британии в ООН напоминают психически больных людей

    11:38  10 Апреля 2018
    220

    Коровин: Необходимо заставить Запад прекратить игры с химоружием 

    Москва, 10 апреля. Запад затеял опасные игры с химическим оружием, и теперь задача здоровой части человечества — их остановить.

    Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По мнению эксперта, в нынешнем мире обвинения в использовании химоружия являются наиболее тяжкими, давая повод странам Запада, подконтрольным США, для вероломного вторжения в любое государство с последующим его разрушением.

    Россия одной из первых ликвидировала свое химическое оружие, то же самое сделала Сирия, причем, под контролем международных организаций, чтобы с самого начала снять любые основания для каких-либо обвинений, напоминает Коровин.

    Соединенные Штаты же и Британия не только не уничтожили свои арсеналы, но и продолжают применять химические отравляющие вещества, к тому же снабжая ими террористов.

    Коровин: Необходимо заставить Запад прекратить игры с химоружием 

    Не имея другого законного повода для вмешательства в дела Сирии, США и Британия продолжают с маниакальным упорством имитировать химические атаки, передавая созданным ими террористическим организациям то отравляющие вещества, то компоненты к ним, обвиняя снова и снова в этом Россию.

    «Американские и британские представители в ООН напоминают в этом психически больных людей, живущих в мире, созданном их собственным сознанием, а их вменяемость с каждым днем оказывается под все большим вопросом. А ведь как хорошо было раньше: потряс пробиркой — и нет государства, обвинил голословно — и бомби, сколько хочешь. Мир при американской доминации был прекрасен, доказывают они сами себе. Пока не появились эти чертовы русские с их требованиями соблюдать международное право и суверенитет других стран», — иронизирует Коровин. 

    Директор ЦГЭ уверен, что сегодня «международное сообщество», о котором продолжает твердить Никки Хейли, свелось к небольшой группе сумасшедших маньяков, затеявших опасные игры с химическим оружием ради осуществления провокации для своего вмешательства в сирийские дела.

    «Здоровой части человечества пора их остановить», — резюмировал Валерий Коровин. 

    Напомним, вчера, 9 апреля 2018 года прошло заседание СБ ООН, на котором обсуждалась история с провокационным информационным вбросом о химической атаке в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании, что Вашингтон ответит на якобы применение химоружия в Сирии, если Совет Безопасности не сможет защитить мирных жителей. При этом представитель от США не смогла предоставить убедительных доказательств своих слов.

    Коровин: Необходимо заставить Запад прекратить игры с химоружием 

    В ответ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что США, Великобритания, Франция, не задумываясь о последствиях, ведут конфронтационную линию по отношению к России и подталкивают к этому других. При этом они не гнушаются никакими средствами, начиная от клеветы и оскорблений и заканчивая, шантажом, санкциями и угрозами применить силу против суверенного государства.

    Ранее Международный Комитет Красного Креста официально резюмировал, что МККК не располагает информацией о химатаке и возможных жертвах этой атаки в сирийской Думе. Сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца также не зафиксировали подобного случая. В российском Центре по примирению в Сирии также опровергли сведения о химической атаке и «десятках погибших, в том числе детей».

    В январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально объявила об уничтожении последней партии химического оружия, состоявшего на вооружении Минобороны Сирии. Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю подтвердил тогда, что «этот процесс завершает важную главу сирийской программы по химоружию».

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #оон #химоружие #совбез
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков пообещал корректировку рынков в России

      12:06 10 Апреля 2018 61
      Читать
      8:31
      Сегодня

      Тулеев стал спикером кузбасского парламента

      8:09
      Сегодня

      Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
      8:06
      Сегодня

      Второй эсминец США прибудет к берегам Сирии через несколько дней — СМИ
      7:09
      Сегодня

      Сирия: Совбез ООН проголосует по проекту резолюции по САР во вторник
      2:25
      Сегодня

      Небензя: Проект резолюции США по Сирии содержит «неприемлемые элементы»

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018 1649

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      210

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      1007

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      212

      Захват парковок в Строгино: москвичи бьют тревогу из-за бездействия полиции. ФАН-ТВ

      11:56 9 Апреля 2018
      20079
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей сдались в Думе за сутки

      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков и членов их семей сдались в Думе за сутки

      8:45   10 Апреля 2018
      1767
      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      4:22   10 Апреля 2018
      6685
      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      Сирия: Дамаск готов содействовать миссии ОЗХО для работы в Думе

      2:47   10 Апреля 2018
      1438
      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      Идея России отправить экспертов ОЗХО в сирийскую Думу «достойна реализации» – Британия

      0:55   10 Апреля 2018
      4742