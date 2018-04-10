Коровин: Представители США и Британии в ООН напоминают психически больных людей

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Москва, 10 апреля. Запад затеял опасные игры с химическим оружием, и теперь задача здоровой части человечества — их остановить.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. По мнению эксперта, в нынешнем мире обвинения в использовании химоружия являются наиболее тяжкими, давая повод странам Запада, подконтрольным США, для вероломного вторжения в любое государство с последующим его разрушением.

Россия одной из первых ликвидировала свое химическое оружие, то же самое сделала Сирия, причем, под контролем международных организаций, чтобы с самого начала снять любые основания для каких-либо обвинений, напоминает Коровин.

Соединенные Штаты же и Британия не только не уничтожили свои арсеналы, но и продолжают применять химические отравляющие вещества, к тому же снабжая ими террористов.

Не имея другого законного повода для вмешательства в дела Сирии, США и Британия продолжают с маниакальным упорством имитировать химические атаки, передавая созданным ими террористическим организациям то отравляющие вещества, то компоненты к ним, обвиняя снова и снова в этом Россию.

«Американские и британские представители в ООН напоминают в этом психически больных людей, живущих в мире, созданном их собственным сознанием, а их вменяемость с каждым днем оказывается под все большим вопросом. А ведь как хорошо было раньше: потряс пробиркой — и нет государства, обвинил голословно — и бомби, сколько хочешь. Мир при американской доминации был прекрасен, доказывают они сами себе. Пока не появились эти чертовы русские с их требованиями соблюдать международное право и суверенитет других стран», — иронизирует Коровин.

Директор ЦГЭ уверен, что сегодня «международное сообщество», о котором продолжает твердить Никки Хейли, свелось к небольшой группе сумасшедших маньяков, затеявших опасные игры с химическим оружием ради осуществления провокации для своего вмешательства в сирийские дела.

«Здоровой части человечества пора их остановить», — резюмировал Валерий Коровин.

Напомним, вчера, 9 апреля 2018 года прошло заседание СБ ООН, на котором обсуждалась история с провокационным информационным вбросом о химической атаке в сирийском городе Дума. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании, что Вашингтон ответит на якобы применение химоружия в Сирии, если Совет Безопасности не сможет защитить мирных жителей. При этом представитель от США не смогла предоставить убедительных доказательств своих слов.

В ответ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что США, Великобритания, Франция, не задумываясь о последствиях, ведут конфронтационную линию по отношению к России и подталкивают к этому других. При этом они не гнушаются никакими средствами, начиная от клеветы и оскорблений и заканчивая, шантажом, санкциями и угрозами применить силу против суверенного государства.

Ранее Международный Комитет Красного Креста официально резюмировал, что МККК не располагает информацией о химатаке и возможных жертвах этой атаки в сирийской Думе. Сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца также не зафиксировали подобного случая. В российском Центре по примирению в Сирии также опровергли сведения о химической атаке и «десятках погибших, в том числе детей».

В январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально объявила об уничтожении последней партии химического оружия, состоявшего на вооружении Минобороны Сирии. Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю подтвердил тогда, что «этот процесс завершает важную главу сирийской программы по химоружию».

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