Эксперт оценил перспективы российских компаний после технического дефолта «РусАла»

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Москва, 9 апреля. Технический дефолт попавшей под санкции США компании «РусАл» снизит корпоративные рейтинги российских компаний, считает руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

«Самое неприятное это евробонды, которые выпустил «РусАл». Платить по ним надо в долларах, для этого надо рефинансироваться в долларах — как «РусАл» будет рефинансироваться в долларах пока непонятно», — пояснил он в интервью Infox.ru.

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации технический дефолт по евробондам «РусАла» из «туманной» перспективы превратился в реальную. Все это, безусловно, повысит риск инвесторов, при могут быть снижены и корпоративные рейтинги российских компаний, добавил он.

«О суверенном рейтинге я не говорю — думаю, что до этого мы не доберемся. Но то, что корпоративные рейтинги по металлургии не будут повышаться — это совершенно точно», — убежден Абелев.

Как сообщалось ранее, 6 апреля США ввели санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников, предпринимателей, а также подконтрольных им компаний.

В список попал, в частности, миллиардер Олег Дерипаска, а также компании — En+ Group, «РусАл», группа ГАЗ. После этого акции «РусАла» потеряли 15,7% на ММВБ.

В понедельник представители компании предупредили о риске технического дефолта из-за санкций. При этом в «РусАле» подчеркнули, что в настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах.

Сегодня глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил кабмину выработать конкретные меры поддержки компаний, попавшие под ограничительные меры США.

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