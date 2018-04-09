Удар по Сирии «были способны нанести» только США и Израиль — экс-командующий ВВС

В закладки

Москва, 9 апреля. Экс-командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что обстрел авиабазы Т-4 в провинции Хомс был осуществлен израильскими истребителями в понедельник, 9 апреля. По словам бывшего командующего ВВС Израиля, удар по военному аэродрому, который официально не подтвержден Израилем, связан с поступившей информацией о том, что Сирия якобы применяет химоружие в Восточной Гуте.

«У меня нет сомнений, что между этой атакой и использованием отравляющих веществ в городе Дума существует связь», — отметил Эйтан Бен-Элияху.

Также генерал отметил, что Израиль стремится не допустить концентрации иранских сил в данном районе. Он напомнил, что в начале февраля этого года авиабаза уже подвергалась ракетной атаке, приводит телеканал «Аль-Маядин» выдержки из интервью газете «Маарив».

По мнению Эйтан Бен-Элияху, такой удар по Сирии «были способны нанести» только США и Израиль. Однако, по его мнению, у США было мало времени, чтобы подготовиться к этому. Также Эйтан Бен-Элияху подчеркнул, что «если бы это сделали США, то им не было никакого резона скрывать факт ракетной атаки».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.