Израиль проинформировал США перед авиаударом по военной базе в Сирии

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Москва, 9 апреля. Израиль проинформировал США перед тем, как ударить с воздуха по сирийской авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в провинции Хомс. Соответствующую информацию приводит телеканал NBC со ссылкой на два источника в американском правительстве.

Как стало известно, американская сторона была предупреждена заранее и за ударами стоят именно Военно-воздушные силы Израиля.

Ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило, что удар с воздуха был нанесен двумя истребителями F-15 ВВС Израиля. Они нанесли ракетный удар по Т-4 из воздушного пространства Ливана, не пересекая границы Сирии. Уточнялось, что до цели долетели три ракеты, еще пять были сбиты.

В феврале 2018 года израильские ВВС уже наносили удар по сирийской авиабазе Т-4. Тогда власти Израиля объяснили атаку тем, что с этого объекта был запущен произведенный в Иране дрон, который вторгся в воздушное пространство Израиля.

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