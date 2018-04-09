Сирия сегодня: в Думе не зафиксировали отравлений после мнимой «химатаки», Путин и Эрдоган осудили ситуацию в САР

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Сирия, 9 апреля. Сотрудники сирийского Красного полумесяца не зафиксировали отравлений после мнимой химатаки в городе Дума. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили сирийское урегулирование. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Отравлений не зафиксировано

Сотрудники сирийского красного полумесяца (СКАП) не зафиксировали ни одного случая отравления хлором среди жителей города Дума (Восточная Гута Дамаска — прим. ред.) в последние двое суток. Об этом рассказал представитель СКАП в столице страны.

«Мы, как организация Красного Полумесяца, в последние двое суток не фиксировали никаких случаев, так как наши медики не работали из-за текущих событий. Заявление, которое вышло от имени Красного Полумесяца, не действительно, потому что мы никогда не делаем никаких заявлений в СМИ. Об этом опровержении мы сообщали на нашем официальном сайте», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на члена организации.

Ранее несколько оппозиционных интернет-порталов и сотрудники телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на боевиков сообщили о применении САА хлора в городе Дума, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. В свою очередь Москва опровергла информацию о бомбе с этим веществом, использованной в населенном пункте. МИД России заявил, что цель вбросов о применении химоружия войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Сирийское урегулирование

Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил соглашения, ранее достигнутые на состоявшемся в Анкаре заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Анкаре заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня», — значится в сообщении.

Кроме того, во время разговора стороны дали высокую оценку встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса — России, Ирана и Турции.

Москва против дестабилизации САР

Обстановка в Сирийской арабской республике остается весьма напряженной, однако в Кремле надеются на «взвешенный подход и отказ других стран от дестабилизирующих шагов» в отношении страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация действительно напряженная, мы слышали такие достаточно грозные заявления, здесь только можно надеяться на взвешенный подход и на то, что не будут третьи страны допускать каких-то действий, способных дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая», — подчеркнул он.

Минувшей ночью стало известно о ракетном ударе по авиабазе Т-4 (провинция Хомс). Как сообщают сирийские СМИ, в результате атаки несколько сирийцев погибли или же получили осколочные ранения. Минобороны России в свою очередь заявляет, что удар был нанесен двумя истребителями F-15 ВВС Израиля. Однако до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не комментирует ситуацию.

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