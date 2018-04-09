Путин наградил двух американцев орденом Дружбы

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Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена орденом Дружбы за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в сфере космонавтики, сообщается в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот же орден получил еще один гражданин США — глава Консультативного совета Национального управления по аэронавтики и исследованию космического пространства по Международной космической станции (МКС) Томас Стаффорд.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил молодых деятелей культуры, отметив их вклад в сбережение России и ее народа.

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