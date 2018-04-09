Госдума привлечет руководство соцсетей к борьбе с фейками в Интернете

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Москва, 9 апреля. Депутаты Госдумы могут привлечь руководство социальных сетей к борьбе с распространением фейковой информации в Интернете. Об этом сообщила пресс-служба комитета Госдумы по информационной политике, который в понедельник обсудил вопрос регулирования соцсетей.

По словам председателя комитета Леонида Левина, на сегодняшний день люди больше черпают информацию из социальных сетей, чем из СМИ, несмотря на то, что распространяемые в таком формате данные часто непроверенные и носят характер слухов. Тем не менее, они могут повлиять на настроение людей.

При этом Левин подчеркнул, что борьба с фейковыми новостями в соцсетях не должна ограничивать предоставленные конституцией права свободы слова и распространения информации.

«Регулирование соцсетей ни в коем случае не должно превратиться в инструмент для наказания рядовых граждан, тех, кто, не имея злого умысла, просто перепечатали фейки. Очевидно, что решение проблемы фейковых новостей невозможно без участия администраций самих социальных сетей», — заявил Левин.

Напомним, что ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против украинского блогера, который сообщал о «сотнях погибших» при пожаре в Кемерово. Речь идет о возгорании в торговом центре «Зимняя вишня», которое унесло жизни 64 человек.

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