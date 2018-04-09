Турция сама решает свою судьбу: Эрдоган подвердил решимость приобрести С-400 у России

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Анкара, 9 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, отметив, что Турция будет самостоятельно решать свою судьбу.

Напомним, что в пятницу США объявили о решении ввести санкции в отношении 38 российских юридических и физических лиц, среди которых «Рособоронэкспрорт», «Русала» и «Российская финансовая корпорация».

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — заявил Эрдоган в ходе выступления на экономическом форуме.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин договорился с Эрдоганом успорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

В декабре прошлого года российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400. Ожидается, что Анкара приобретет две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

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