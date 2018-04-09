Три-четыре хода до ядерной войны: эксперт назвал вероятные последствия атаки на сирийскую авиабазу

В закладки

Максим Юсин, международный обозреватель ИД «Коммерсантъ», назвал возможные страшные последствия атаки израильских самолетов F-15 на сирийский аэродром «Тифор» (Т-4), произошедшей в ночь на понедельник.

Эксперт отметил, что в США настроены на конфронтацию с Россией по всем направлениям, и напомнил, что авиаудар по сирийской авиабазе израильскими ВВС был совершен на фоне обвинений Запада в применении Дамаском химоружия, и выпадов в адрес России и Ирана.

«Пока еще это [удар по авиабазе] — чисто израильско-иранские разборки, в которые мы не вмешиваемся. Но если Дональд Трамп, как обещал, нанесет удар по Дамаску, а Минобороны России в этом случае, как обещало, будет сбивать не только ракеты, но и носители, вот здесь открывается прямой путь в три-четыре хода к ядерной войне», — сказал Максим Юсин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Эти три-четыре хода обозреватель ИД «Коммерсантъ» представляет такими. Сначала американцы наносят удар по Дамаску. Затем Минобороны России сбивает американский самолет, с которого были выпущены ракеты. Тогда американцы наносят удар по российской авиабазе в Хмеймиме.

«Мы собьем значительную часть ракет, но если это будут крылатые ракеты, то не исключены, что не все. Что будет дальше? Наши отвечают. Очевидно, бьют по авианосцу, с которого вылетели самолеты, выпустившие ракеты по нашей базе, или просто сами ракеты. А следующий шаг американцев, сами знаете какой. Поэтому ситуация крайне опасная. Это та черта, когда надо остановиться, но чего я боюсь — в нынешней администрации Трампа очень мало людей, которые могут сказать «Брейк! Надо остановиться». Нужна холодная голова, ушат холодной воды, чтобы остановиться и понять, что дальше уже ядерная война. Сейчас у Трампа такая команда — Майк Помпео, только что пришедший Джон Болтон, Джеймс Мэттис — это очень опасная команда», — заметил Максим Юсин.

По его мнению, 20-30% вероятности того, что Россия дойдет до ядерной конфронтации с США. А это очень много, считает эксперт.

Напомним, ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4) в сирийской провинции Хомс был нанесен в ночь на понедельник. Минобороны РФ сообщило, что удар был нанесен двумя истребителями F-15 ВВС Израиля. Уточнялось, что до цели долетели три ракеты, еще пять — сбиты.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.