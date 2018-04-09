Филиппинских рыбаков поразил размер пойманного кальмара

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Манила, 9 апреля. Местных жителей поразил размер кальмара, который поймал филиппинский рыбак. Филиппинцы показали, насколько длина кальмар больше роста человека.

Как стало известно, длина кальмара составила два с половиной метра. Вокруг пойманного моллюска собрались местные жители, сообщает «Ридус». Один из мужчин лег рядом с кальмаром, чтобы продемонстрировать, что длина кальмара намного больше человеческого роста.

«Похоже на то, что в океане есть еще такие подобного размера, а возможно, и больше», — цитирует Daily Mail одного из рыбаков.

Отмечается, что раньше таких кальмаров филиппинские рыбаки не ловили.

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