Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Эксперт объяснил, сколько будет продолжаться падение рубля
Политика
Родственница назвала самое небезопасное место для Скрипалей
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт объяснил, сколько будет продолжаться падение рубля

    16:23  9 Апреля 2018  /обновлено: 16:25  09 Апреля 2018
    350

    «Обвал не будет длиться вечно»: эксперт объяснил, почему скачок доллара и евро на торгах будет недолгим

    Москва, 9 апреля. Доллар и евро стремительно растут на торгах. Вверх иностранные валюты подтолкнули сообщения о введении новых антироссийских санкций со стороны США. Однако обвал  не будут длиться долго, и постепенно рынок восстановится, уверен независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

    Так, согласно данным Московской международной валютной биржи, евро впервые с августа 2016 года превысил 74,05 руб., а доллар впервые с ноября 2017 года преодолел планку в 60 рублей.

    По словам Шабанова,  такой рост связан с новыми санкциями, которые были введены против России со стороны США и прежде всего которые отразились на компании «РусАл». По его мнению, что в сложившейся ситуации самый главный и важный вопрос заключается в том, что многим компаниям нужно «где-то и как-то брать иностранную валюту», в которой номинирована большая часть их долгов при том, что иностранный рынок для них теперь закрыт.

    Кроме того, специалист высказал уверенность, что рубль не будет сдавать позиции до бесконечности, и постепенно рынок восстановится.

    «Большие обвалы долго длиться не будут, постепенно рынок успокоится», — заключил Шабанов в комментарии RT.

    Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении 17 российских госслужащих, семи бизнесменов и 14 компаний.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Клоунское правосудие»: экипаж сейнера «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины

      16:16 9 Апреля 2018 248
      Читать
      16:03
      Сегодня

      Это оскорбление: полковник запаса ФСБ отреагировал на новый поворот в деле Скрипалей анекдотом
      15:21
      Сегодня

      Украина на пороховой бочке: в Совфеде отреагировали на обращение Порошенко к ФРГ по газу
      15:11
      Сегодня

      Реестр вкладчиков потребует от ЦБ полтора года и $5 млн 
      14:04
      Сегодня

      Медведев поручил проработать вопрос об ответных мерах России на санкции США
      10:55
      Сегодня

      Остудим их пыл: в Совфеде рассказали об ответе России на санкции США

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 7715

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1010

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      20442

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      939

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4154
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      14:22   9 Апреля 2018
      6542
      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      11:21   9 Апреля 2018
      54906
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      7322
      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      8:24   9 Апреля 2018
      50281