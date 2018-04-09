«Обвал не будет длиться вечно»: эксперт объяснил, почему скачок доллара и евро на торгах будет недолгим

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Москва, 9 апреля. Доллар и евро стремительно растут на торгах. Вверх иностранные валюты подтолкнули сообщения о введении новых антироссийских санкций со стороны США. Однако обвал не будут длиться долго, и постепенно рынок восстановится, уверен независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Так, согласно данным Московской международной валютной биржи, евро впервые с августа 2016 года превысил 74,05 руб., а доллар впервые с ноября 2017 года преодолел планку в 60 рублей.

По словам Шабанова, такой рост связан с новыми санкциями, которые были введены против России со стороны США и прежде всего которые отразились на компании «РусАл». По его мнению, что в сложившейся ситуации самый главный и важный вопрос заключается в том, что многим компаниям нужно «где-то и как-то брать иностранную валюту», в которой номинирована большая часть их долгов при том, что иностранный рынок для них теперь закрыт.

Кроме того, специалист высказал уверенность, что рубль не будет сдавать позиции до бесконечности, и постепенно рынок восстановится.

«Большие обвалы долго длиться не будут, постепенно рынок успокоится», — заключил Шабанов в комментарии RT.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении 17 российских госслужащих, семи бизнесменов и 14 компаний.

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