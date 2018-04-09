Россияне отреагировали на прогноз Суркова об «одиночестве страны-полукровки» 

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Москва, 9 апреля. Помощник президента России Владислав Сурков высказал мнение, что стране предстоит двигаться вперед по особу пути. Он отметил, что не будет сближения ни с Западом, ни с Востоком. Россияне склонны согласиться с этим мнением политика.

Сурков представил статью «Одиночество полукровки (14+)», в которой изложил свое видение будущего России. Политик убежден, что страна является некой «полукровкой» и не может относиться ни к Западу, ни к Востоку. По мнению помощника президента, Россия после событий 2014 года пошла по своему, особому, пути.

Россияне склонны разделить мнение Суркова.

«Согласен со всем сказанным, — пишет один из интернет--пользователей. — Это есть суть нашей нации, наша судьба».

«В общем и в целом Сурков прав, и, самое главное, народ думает примерно также», — подтверждают другие и публикуют в качестве доказательства результаты соцопроса россиян о будущем страны.

Вообщем и целом Сурков прав и, самое главное, народ думает примерно так же pic.twitter.com/Z8yYTseF1B — Влад Кошелев (@kosheleff2011) April 9, 2018

Некоторые читатели статьи Суркова напоминают о высказывании известного персидского философа Омара Хайяма.

«Одинокой Россия не останется — экономические связи никуда не денутся, — рассуждают россияне. — А вот политическое одиночество штука спорная. Его можно рассматривать и как свободное плавание, лишь бы никто не вставал поперек пути. Китай много веков жил, отгородившись от всего мира стеной, и не пропал. «Лучше будь один, чем рядом с кем попало» (Омар Хайям)».

Нашлись и те, кто счел мнение Суркова слишком пессимистичным.

«Пока мы все радуемся весне, Сурков живет в будущем… И, кажется, ему в нем одиноко», — пишут в Сети.

пока мы все радуемся весне, Сурков живёт в будущем...и кажется, ему в нём одиноко pic.twitter.com/OugahRcnse — Daniel Mashtakov (@DanilaTheMasta) April 9, 2018

Молодое поколение особенно оценило использование Сурковым в своем труде цитаты современного рэпера Oxxxymiron (Оксимирона).

«Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: «Вокруг только тернии, тернии, тернии… Когда уже звезды?!» Будет интересно. И звезды будут», — говорится в статье политика.

«Дожили. Сурков цитирует Оксимирона», — узнали автора в Сети.

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