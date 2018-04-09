Путин обсудил с Эрдоганом обстановку в Сирии

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Москва, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом положение дел в Сирии. О разговоре глав двух государств сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования и условились продолжать контакты на этот счет.

В частности, обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Анкаре заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Кроме того, Путин и Эрдоган дали высокую оценку встрече глав государств – гарантов астанинского процесса: России, Ирана и Турции.

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