Болельщики и ФИФА определили самый красивый гол в мировой истории футбола

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Ньон, 9 апреля. Футбольные болельщики всей планеты признали гол мексиканского полузащитника Мануэля Негрете самым красивым в мировой истории. Мяч был заброшен в ворота сборной Болгарии в 1986 году.

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Football fans around the world have voted on Facebook for Manuel Negrete’s wonder volley at Mexico 1986 to be named the #WorldCup’s greatest goal!

More ???? https://t.co/ev7hYrPrMn pic.twitter.com/I8TQoCI2hS — FIFA World Cup ???? (@FIFAWorldCup) April 9, 2018

На официальных страницах Международной федерации футбола (ФИФА) в Facebook и Twitter болельщикам предложили выбрать автора лучшего гола в футбольной истории.

Фанатам было предложено 32 варианта, которые были отобраны комиссией. Все они делились на 16 пар, а дальше шел выбор лучшего.

В финальном голосовании гол мексиканского хавбека Негрете в матче против сборной Болгарии на мундиале-1986 опередил эффектный мяч бразильца Эдера в матче с командой СССР на чемпионате мира в 1982 году.

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