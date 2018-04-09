«Закрытый политический кружок по интересам США»: зачем Канада позвала Украину на встречу G7

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин был приглашен на встречу глав МИД стран G7, заявил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отмечается, что Украина будет присутствовать впервые на «полноценном плановом мероприятии» стран «Большой семерки». Кроме того, глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин получил приглашение на встречу от коллег, канадского министра Христи Фриланд.

«Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах «Большой семерки», — пояснил Андрей Шевченко.

«Своя тусовка»

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что «Большая семерка» — это закрытый политический кружок по интересам США. Присутствие на заседаниях избранных, пусть и на приставной табуретке, для Украины, безусловно, — как кость с барского стола.

«В свое время и Россия активно стремилась закрепиться в этом «элитном» клубе, послушно изучая западный политический этикет. Но все обернулось конфузом, как только, отбросив наносные любезности, наша страна показала суверенный оскал по поводу Крыма и Донбасса. С тех пор возобновление членства России в «благородном» формате G связано исключительно с позицией по украинскому конфликту. Изгнав Россию из своей тусовки, страны G вовсе не сменили объект воздействия. Если раньше они любезничали, то теперь соображают на семерых, как лишний раз уколоть «изгоя», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, лучшего шила, чем русофобская Украина, не придумать. Поэтому приглашение Климкина — это, конечно же, жест против России.

«На Украине участие в таком формате будет представлено как значительная победа. Порошенко, Климкин и прочие сделают хорошие фотографии с западными лидерами, поскулят о своей бедной участи, попросят кредитов и подачек, получат новые директивы по борьбе с «агрессором». Реальных плюсов украинскому народу после этой «вечеринки» не видать, а вот для действующей в Киеве власти крайне необходимо заручиться кредитом доверия кураторов и спонсоров накануне предстоящих президентских выборов и общей внутриполитической нестабильности. Роль Канады в приглашении Украины на встречу в Торонто не случайна, — именно в Канаде находится крупнейшая за пределами постсоветского пространства украинская диаспора, с традиционно сильным финансовым и политическим лобби Украины на Западе», — резюмировал Иван Скориков.

Борьба с «Северным потоком-2»

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что в этом приглашении можно видеть лоббистские интересы Канады, которая является страной-хозяйкой саммита G7 в этом году. Министра иностранных дел Украины пригласили на встречу именно по приглашению канадского министра Христи Фриланд. Это может означать, что Канада будет стараться поднять на встрече глав МИД «Большой семерки» тему украинского кризиса на Юго-Востоке Украины, а также те идеи и взгляды, которые продвигает Украина по отношению к России.

«Украинского министра иностранных дел Павла Климкина будут слушать по таким темам как «Северный поток-2». Ведь, по мнению Киева, это утвердит абсолютную монополию России на газовом рынке Европы. Украина активно призывает европейские страны не принимать участия в подготовке, финансировании или лоббировании проекта газопровода по дну Балтийского моря. Канада готова поддержать стремление Украины застопорить реализацию проекта, поэтому на саммите этой теме будет посвящено много внимания», — пояснил Евгений Валяев.

Также, заметил эксперт, Украина столкнулась с проблемой получения финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Правительство Украины в 2018 году получит от МВФ меньше денег, чем планировалось ранее.

«Украина не выполнила ряд требований международной финансовой организации, поэтому размеры траншей были снижены. Это решение подвергли критике украинские политики. Задача Канады в этом случае заключается в том, чтобы поддержать Украину и объяснить, что финансирование от МВФ крайне важно этой стране, тем более в плане поддержки ее на фоне борьбы с Россией. Именно это станет главной задачей Климкина и его канадского коллеги — объяснить лидерам стран G7, что любых действий и планов Москвы стоит опасаться, а Украину нужно поддерживать как страну, которая активно противостоит России», — резюмировал Евгений Валяев.

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