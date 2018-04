National Interest: Су-25 — российский самолет в стиле американского «убийцы танков» А-10

В закладки

В то время, когда ВВС США задумывались о специализированном самолете непосредственной авиационной поддержки (НАП), разработав в конечном итоге A-10 Warthog, Советский Союз также приступал к разработке воздушного средства борьбы с танками. Результатом стал Су-25, известный на Западе как Frogfoot, самолет, который по сей день находится на вооружении России и других бывших стран СССР.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Российский Су-25 — противотанковое средство России в стиле американского «убийцы танков» А-10» (Russia's Su-25 Is Moscow's Very Own 'A-10' Style Tank Killer), опубликованной 7 апреля The National Interest. Автор: Кайл Мизоками (Kyle Mizokami).

В конце 60-х годов XX века американские и советские военные поняли, что сосредоточенность на быстрых истребителях оставила пробел в области непосредственной авиационной поддержки (НАП) дружественных сил. Советский Союз с большим успехом применял истребитель-штурмовик Ил-2 на восточном фронте во время Второй мировой войны, но позднее этому самолету потребовалась более современная замена. Попытки СССР создать самолет НАП начались в 1968 году, через год после того, как это начали делать США.

Су-25, случайно или нет, имеет поразительное сходство с YA-9, вариантом Northrop для программы A-X (Attack eXperimental — ударный экспериментальный). С широкими крыльями и двумя спаренными двигателями, Су-25 был похож на А-10 по многим параметрам, в том числе по степени защиты и летальности. Максимальная боевая скорость с 500 кг бомб на борту и парой ракет класса «воздух-воздух» составляла 1000 км/ч. Как и А-10, Су-25 мог взлетать и приземляться на неподготовленных аэродромах, а также имел тормозной парашют для сокращения необходимой длины взлетно-посадочной полосы.

Су-25, как и его американский «коллега», был разработан, чтобы выживать в огне ПВО противника. Горячие выхлопы двигателя смешиваются с прохладным воздухом, чтобы уменьшить тепловой демаскирующий признак, а некоторые системы управления дублируются на случай боевых повреждений. Топливные баки самолета облицованы пенополиуретаном для предотвращения взрыва. Кабина пилотов защищена оболочкой из титана толщиной двадцать четыре миллиметра. Также в кабине установлены пластины из нержавеющей стали, чтобы защитить голову пилота. Некоторые важные элементы оборудования тоже имели дополнительное покрытие из нержавеющей стали.

Новый советский самолет НАП был вооружен до зубов. Он был спроектирован с десятью узлами подвески для топливных баков, ракет и бомб. Восемь внешних подвесок могли выдерживать до 500 килограммов, а две другие предназначались для перевозки ракет малой дальности с инфракрасным наведением Р-60 (ракеты предназначались только для самообороны или против медленно летающих вертолетов). Новый самолет также был оснащен двумя тридцатимиллиметровыми пушками ГШ-2-30, установленными в носовой части фюзеляжа, каждая из которых имела 250 патронов.

НАТО впервые узнала о новом самолете НАП в 1977 году. В 1980 году два советских испытательных самолета были отправлены в Афганистан. На протяжении девяти лет Су-25 оказывали непосредственную воздушную поддержку советским и афганским правительственным силам, воевавшим против моджахедов. Некоторые из этих самолетов разбились из-за того, что возгорание одного двигателя приводило к возгоранию второго. Поэтому российские конструкторы позднее установили на самолетах систему пожаротушения, которая могла впрыскивать газообразный фреон в любой из двух моторных отсеков.

После падения Берлинской стены и распада Советского Союза производство Су-25 сократилось. Завод в Грузии, который создавал одноместные Су-25, не смог найти клиентов для своих самолетов, но второй завод, который создавал двухместные версии, продолжает строить их в небольших количествах и сейчас. Су-25 находится на вооружении большинства бывших советских республик и стран, ранее входивших в Варшавский договор. ВВС России имеют около двухсот таких машин, небольшое количество Су-25 эксплуатируется российской морской авиацией.

Су-25, скорее всего, будут оставаться на вооружении российской армии в обозримом будущем. В феврале 2018 года один из таких самолетов был сбит над Сирией переносной зенитной ракетой, нелегально доставленной боевикам их сторонникам в сирийской гражданской войне. Как и A-10, Су-25 необходимо адаптировать под современные реалии, либо заменить его более «живучей» смертоносной платформой НАП.

