Яков Кедми: США и Британия уже 15 лет используют ложь и фальсификацию, чтобы дискредитировать Россию

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Москва, 9 апреля. Политолог из Израиля, экс-глава израильского спецподразделения «Натив» Яков Кедми рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей о том, каким должен быть ответ России на новые санкции США.

— СМИ узнали о возможности введения новых санкций США в отношении России за ситуацию в Сирии. На ваш взгляд, насколько вероятно введение этих санкций?

— Нет новых санкций, есть очередные санкции. Соединенные Штаты накладывают уже много лет санкции на Россию под теми или иными предлогами. Предлоги меняются, политика санкций против России остается. Это постоянное явление. И в этом ничего нового нет.

— Информация о возможном введении санкций появилась через некоторое время после удара ВВС Израиля по аэродрому в Сирии. Эти события могут быть связаны?

— Никакой связи нет. Наши удары по территории Сирии, по иранским базам оружия, которое переправляет «Хезболла» в Ливан, — это постоянное явление. В прошлом году было более ста ударов. Мы это делаем постоянно, когда обнаруживаем новые партии оружия или запасные части к ракетам. Американцы сделали заявление о санкциях, исходя из своих соображений, вне всякой связи с тем, что Израиль делает в Сирии против «Хезболлы» и против иранских поставок оружия «Хезболлы». Израиль никогда не атаковал в Сирии ни сирийскую армию, ни шиитское ополчение, ни иранские войска, ни иранских советников, ни «Хезболлу».

— Какой ответ России может быть, на ваш взгляд, адекватным этим санкциям?

— Есть много вариантов. Это зависит от российского руководства, экономических рычагов. Чтобы принять какое-то решение, нужно иметь ту информацию, которая есть у российского руководства, я всей полнотой данных не располагаю.

Кто сказал, что санкции должны быть симметричными, что ответ должен быть в той же области? Они могут касаться совершенно другой области. Но есть достаточно способов повлиять на США и их союзников, чтобы причинить им не меньший, если не больший ущерб, не всегда экономический. На войне как на войне.

— К теме США, Британии и союзников: СМИ сообщили, что США готовы рассмотреть возможность предоставления бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери новую идентификацию личностей и проживание в США. Говорит ли это о том, что Штаты замешаны в истории со Скрипалем?

— Они не были замешаны, может быть, на первой стадии. Нет информации, делали это британцы, кооперируясь с Соединенными Штатами, или поставили их перед фактом, бывает и то, и другое у англичан по отношению к американцам. Но сегодня США замешаны. Они используют эту ситуацию против России. Проблема не в том, что произошло со Скрипалями. Проблема — это какие политические шаги предпринимают Великобритания, США и их союзники против России, пользуясь этим как предлогом. А сам предлог в данном случае — это частная проблема. Расследовать это дело важно. Но основной аспект — политический, а не чисто техническая ситуация.

— Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала версию, что провокация с применением отравляющих веществ в Солсбери — шаг к дискредитации России, чтобы отстранить ее от участия обсуждения химической проблематики, в частности, в Сирии. Насколько реалистичной вам кажется эта версия?

— Версия эта реальная. И я думаю, что это не версия, а так действительно происходит. Дискредитация, делегитимизация России, объявление власти России нелегитимной — это политика, которая планомерно и последовательно проводится США и их союзниками уже 15 лет. Они готовы использовать любую ложь, любую выдумку, любую фальсификацию, что угодно. Это чисто пропагандистская техника. Чем конкретно они пользуются — это уже технические детали. Цель одна — объявить Россия нелегитимным государством.

— Российские дипломаты созывают заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности, где в том числе будет обсуждаться ситуация в Сирии. Что это может дать России?

— Совбез не может быть ответом на антироссийскую политику США, Великобритании и их союзников. ООН не занимается этим. Будут разговоры, это все хорошо, но это только фон. На политику отвечают политикой. ООН не может принять никакого решения. Могут немного помешать антироссийской пропаганде. Но проблема не в пропаганде, а в политике. Пропаганда является одним из ее средств.

— 3 апреля были заблокированы страницы Федерального агентства новостей и еще ряда российских СМИ в соцсети Facebook. Как вы думаете, это можно считать попыткой США ограничить распространение альтернативной информации о России?

— Это все происходит в рамках пропагандистской борьбы против России. Цель — помешать России говорить правду против пропаганды примитивной, дикой, оголтелой и тотальной, которая ведется. Они готовы делать это всеми средствами. Facebook — одно из них.



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