Россия приложит все силы для возвращения домой экипажа «Норда» — МИД РФ

В закладки

Москва, 9 апреля. Российские власти приложит все силы для того, чтобы вернуть домой экипаж задержанного на Украине рыболовного судна «Норд». Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Мы продолжим прилагать максимальные усилия для того, чтобы разрешить ситуацию вокруг несчастных российских рыбаков, вернуть их на родину и положить конец двухнедельным издевательствам над этими людьми», — пояснил он ТАСС.

Напомним, что ранее украинская погранслужба арестовала российский рыболовный сейнер «Норд» в Азовском море, который якобы нарушил территориальные воды Украины. Судно зарегистрировано в Крыму, а все члены экипажа имеют российские паспорта. Россия неоднократно обращалась к Киеву с призывом освободить экипаж корабля, однако госпогранслужба Украины всякий раз отвечала отказом. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ указав на неправомерность действий украинской стороны, которая нарушила ряд международных положений.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.