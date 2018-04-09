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«Действует некто третий»: ветеран разведки выдвинул новую версию отравления Скрипалей
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    «Действует некто третий»: ветеран разведки выдвинул новую версию отравления Скрипалей

    16:09  9 Апреля 2018
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    «Действует некто третий»: ветеран разведки выдвинул новую версию отравления Скрипалей

    Москва, 9 апреля. Ветеран разведки Михаил Богданов поделился мнением о том, кому мог понадобиться скандал, связанный с так называемым «делом Скрипаля».

    Богданов был учеником легендарного лидера «кембриджской пятерки» Кима Филби. В 1985 году его выслали из Британии.

    Ветеран разведки раскритиковал шесть слайдов Лондона, которые должны были указывать на якобы причастность России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

    «Все сделано настолько бездарно, что я уже начал терять к англичанам уважение», — замечает он.

    Богданов удивлен, зачем Лондону потребовалось «дело Скрипаля», если у него не было доказательств в обвинении России. Впрочем, эксперт допускает, что сложившаяся ситуация — результат работы не британских спецслужб. Так появилась еще одна версия произошедшего.

    «Нельзя исключать, что действует некто третий, — приводит его слова «Комсомольская правда», — к примеру, какая-то международная банда, которая проворачивает свои черные дела и удачно переводит стрелки на Россию».

    Бывший разведчик допустил, что «третий» мог быть замешен и в отравлении Александра Литвиненко полонием.

    «Действует некто третий»: ветеран разведки выдвинул новую версию отравления Скрипалей

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #разведка #лондон #британия #скрипаль #дело скрипаля
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