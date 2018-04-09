Москвич с битой расстрелял женщину и ее сына: шокирующее преступление попало на видео

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Москва, 9 апреля. В российской столице произошло шокирующее нападение на 56-летнюю женщину и ее 23-летнего сына. Как стало известно, злоумышленник сначала расстрелял своих жертв из травматического пистолеты, а затем несколько минут избивал юношу бейсбольной битой.

Инцидент произошел накануне днем в районе доме по улице Гарибальди. Мужчина 1971 года рождения несколько раз выстрелил из травматического пистолета в лицо женщины, а после чего также расстрелял и ее сына, который бросился защищать мать. Далее злоумышленник несколько раз ударил парня по голове битой.

По последним данным, жертвой нападения стала бухгалтер и ее сын-студент. В настоящее время они находятся в больнице. Преступник был задержан на месте, сообщает «Пятый канал».

Напомним, ранее сообщалось, что житель Башкирии отрезал голову отказавшей ему в сексе подруге.

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