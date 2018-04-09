«Клоунское правосудие»: экипаж сейнера «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины

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Членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» снова не пропустили через украинскую границу. Об этом сообщает пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева. Девять человек должны были въехать на территорию Крыма через пропускной пункт Чонгар, однако у пограничников вновь возникли претензии к российским морякам. Причина, которую называет украинская сторона, — отсутствие у команды сейнера «документов, которые дают возможность выезда за границу».

«Сейчас все члены экипажа отдыхают. Их физическое состояние тревоги не вызывает, но морально ребята очень устали», — рассказывает Анна Шевелева.

Напомним, российских моряков обвиняют по части 2 статьи 204 кодекса об административных правонарушениях Украины — «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». В пятницу суд Мариуполя наложил на девятерых членов экипажа штраф — до 3,5 тыс. грн на каждого.

И если команду «Норда» решено наказать только гривной, то капитан судна, по мнению украинской стороны, заслуживает более сурового приговора, так как «представляет угрозу интересам государства». Он арестован по статье 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства») и сейчас находится в следственном изоляторе. Владимира Горбенко заключили под стражу до 31 мая, однако могут выпустить под залог. Адвокаты уже внесли необходимую сумму, но процедура освобождения капитана начнется только завтра (сегодня на Украине выходной). Это займет какое-то время — много бюрократических проволочек.

По словам пресс-секретаря рыбколхоза Анны Шевелевой, алгоритм дальнейших действий Россия уже разрабатывает.

По мнению экспертов, меры должны быть жесткими. Церемониться с Украиной не следует, раз она позволяет себе пускать в ход пиратские методы.

«По сути, они захватили часть российской территории. Самые настоящие пираты! — заявляет член комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов. — Украине не мешало бы вспомнить, что существуют международные суды, и если есть претензии, надо идти туда. А они решили свое липовое, клоунское правосудие применять к нормальным людям. Значит, надо им показать, что мы за своими парнями придем. Я не понимаю, чего мы стесняемся? Я считаю, нужно выдвинуть им ультиматум. У нас есть прекрасный Черноморский флот. Несколько кораблей могут подойти поближе, чтобы украинцы, наконец, поняли, что пора бы уже и передумать».

Сейчас российский сейнер «Норд» находится в порту Бердянска. Напомним, команду судна украинские пограничники задержали 25 марта. Причиной стало то, что у рыбаков при себе были российские паспорта, выданные в Керчи. А они, согласно законам Украины, считаются недействительными. Несмотря на то, что МИД России потребовал немедленно освободить экипаж «Норда», украинская сторона утверждает: «разбирательства в судах будут идти еще не один день».

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