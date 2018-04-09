Глава Роскомнадзора уличил Telegram в лукавстве

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Москва, 9 апреля. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что юристы Telegram лукавят, когда говорят о том, что требования ФСБ по предоставлению ключей шифрования выполнить невозможно.

«На самом деле в этом есть определенная доля лукавства, потому что, что касается нешифрованных чатов, специалисты, в том числе и в публичной плоскости, говорили, что предоставление ключей возможно», — сказал Жаров в ходе пресс-конференции в понедельник.

При этом он уточнил, что это требует технической экспертизы: «это длительный процесс».

Глава Роскомнадзора также пояснил, что в секретных чатах передать ключи нельзя, а в открытых - это возможно. Он также с сожалением заметил, что сейчас у ведомства нет диалога с руководством мессенджера. настоящее время нет.

«Диалога нет, и это самое печальное во всей этой истории», — заключил Жаров.

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