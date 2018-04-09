Турецкая миссия в Донбассе: Порошенко блефует «под прикрытием НАТО», чтобы начать войну

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Турция дала согласие на участие в миротворческой миссии в Донбассе. Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом было заявлено по итогам встречи Петра Порошенко с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

«Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие», — говорится в заявлении ведомства.

Турецкая сторона эту информацию пока никак не комментировала. Скорее всего, президент Украины пытается интерпретировать это молчание в свою пользу, пытаясь заработать дополнительные политические очки.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что в условиях сложившейся внешнеполитической ситуации Порошенко вынужден продолжать свой блеф, теперь якобы «под прикрытием стран НАТО».

«Я не верю, что Турция, учитывая ее постоянно укрепляющиеся на всех направлениях отношения с Россией, пойдет на участие в так называемой миротворческой операции, по крайней мере, в том виде, в котором видит ее Порошенко. Порошенко вынужден блефовать лишь по одной простой причине: он утрачивает свои возможности, а также отношения и связи со странами Европы, США и НАТО», — подчеркнул бывший народный депутат.

Это произошло потому, что все требования, которые Европа и Соединенные Штаты предъявляли к украинским властям, так и не были в итоге выполнены. Теперь же Порошенко остается лишь начать войну.

«Порошенко сегодня является главным коррупционером в стране. Поэтому выход у него лишь один — ему приходится регулярно баламутить воду, чтобы в итоге начать активные боевые действия в Донбассе, прикрываясь тем, что страны НАТО выделят миротворцев», — резюмировал Алексей Журавко.

В заключение он еще раз добавил, что участие Турции в операции крайне маловероятно.

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