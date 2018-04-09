Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

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Сегодня в «Вегасе» полный аншлаг. Красная ковровая дорожка и гости из разных стран в самых шикарных нарядах.

Поддержать Юлию Самойлову и рассказать о том, как Россия готовится к Евровидению-2018 в Лиссабоне, приехали британский блоггер Уильям Ли Адамс, певцы из Армении, Азербайджана, Белоруссии и многие другие.

Представительница Армении на конкурсе «Евровидение-2017» Арцвик Арутюнян призналась, что на своем опыте знает, как это тяжело и нервно. И пожелала петь для себя, в свое удовольствие.

Участницы детского Евровидения - сестры Мария и Анастасия Толмачевы рассказали, что не смотря на то, что на конкурсе им пришлось довольно тяжело, он останется в их памяти надолго. И они даже готовы приехать снова, возможно в другом формате.

Поговорили также о самых важных качествах для артиста, который имеет честь представлять свою страну на подобном конкурсе.

«Важно, чтобы с каждым годом на сцену выходили смелые, честные и открытые люди. И Юля именно такая. В ней столько мужества сейчас, она так переживает. Поэтому я очень смелых людей я жду на сцене», — заявила певица Manizha.

Конечно, звезды не смогли обойти и тот факт, что в связи с прошлогодними событиями, когда участнице из России запретили въезд в Киев, в этом году к Юле может быть несколько предвзятое отношение.

«Не очень приятно давать прогнозы и смешивать политику с музыкой. Наш коллектив абсолютно аполитичен, поэтому то, что происходит в данной ситуации – страшно. Нас заставляют выбирать. И я надеюсь, что сейчас будет голосование честное, от сердца к сердцу. И Юле удастся растопить лед во многих жестких сердцах. Музыка не имеет права быть смешанной с грязью, это слишком чистая субстанция, данная нам Богом. Поэтому мы будем молиться, чтобы у Юльки все получилось, и никто нас ничем и никогда не осквернил», — поделилась впечатлениями солистка группы «Guru Groove Foundation» Татьяна Шаманина.

В марте этого года Юлия презентовала песню «I won’t break», с которой она поедет покорять мировую публику 10 мая и, надо сказать, что она уже понравилась и запомнилась многим слушателям.

Танцоры готовы, платья и образы подобраны. Судя по всему, нас ожидает грандиозное шоу. Раскрывать всех секретов Юля, нам, конечно же, не стала. Сказала только, что работа кипит и она постарается сделать все, что от нее зависит.

«Я не смотрю на конкурсантов, я просто пою, делаю свое дело. Самое главное для меня – это просто спеть и показать себя достойной миру», — сказала Юлия Самойлова.

Ну а мы пожелаем Юле удачи и пусть в этот раз победит не политика, а музыка.

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