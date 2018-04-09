Автобус со школьниками врезался в пролет эстакады в США, есть пострадавшие

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Вашингтон, 9 апреля. В результате дорожно-транспортного происшествия в американском штате Нью-Йорк более 40 человек пострадали. Как стало известно, автобус, где находились школьники, врезался в пролет эстакады.

Дорожное происшествие случилось в Лонг-Айленде вечером в воскресенье, 8 апреля. В результате случившегося 42 человека пострадали, при этом в автобусе было 44 человека, сообщает ABC. По информации полиции, многие получили серьезные травмы.

Как стало известно, автобус забрал детей из международного аэропорта имени Джона Кеннеди после поездки в Европу, передает телеканал ABC7. Отмечается, что водитель, предположительно, не был знаком с особенностями движения на данной автотрассе.

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