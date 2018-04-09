Lufthansa отменит сотни рейсов из-за забастовки в аэропортах Германии

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Берлин, 9 апреля. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет 800 рейсов, назначенных на вторник из-за забастовки в аэропортах Германии, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее профсоюз Verdi сообщил, что персонал ряда аэропортов Германии, среди которых такие крупные города, как Кельн, Бремен, Франкфурт, Мюнхен, проведут забастовку во вторник. Сотрудники требуют, чтобы руководство увеличило им заработную плату.

В итоге Lufthansa отменил около половины запланированных на 10 апреля рейсов, осуществляющихся по 58 направлениям. Изменения затронут порядка 10 тысяч пассажиров.

В среду, 11 апреля, все вылеты будут проходить согласно графику. На сайте компании можно ознакомиться с обновленным расписанием рейсов.

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