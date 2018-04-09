Это оскорбление: полковник запаса ФСБ отреагировал на новый поворот в деле Скрипалей анекдотом

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Королевские военно-воздушные силы якобы перехватили отправленное в Москву сообщение в день, когда в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По сообщению The Sunday Express, ссылающегося на некие осведомленные источники, в день отравления Скрипалей из Британии в Россию было отправлено сообщение с текстом «Посылка доставлена». Представитель российских спецслужб прокомментировал эту информацию.

Полковник запаса ФСБ Александр Вощинин, узнав о «перехвате», вспомнил анекдот про Штирлица: «Штирлиц до сих пор не мог угадать, что же его больше выдает — то ли парашют за спиной, то ли красная звездочка на эсэсовской фуражке».

Вот и новый поворот в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полковнику запаса ФСБ представляется анекдотичным.

«Представьте себе глубоко законспирированного террориста, который якобы служит в якобы существующем подразделении российской разведки. Он заслан на ликвидацию Скрипалей и, выполнив задание, отправляет SMS-сообщение в Москву некому «официальному лицу». А почему не лично Путину сообщение отправил? И почему гречку не лично Путин продавал? Вам не кажется, что все это выглядит бредом сивой кобылы? Да, есть некое общее снижение квалификации, вызванное глобализацией и так далее, но не настолько же!» — заметил полковник запаса ФСБ в интервью Федеральному агентству новостей.

Александр Вощинин заявил, что его поражает сама ситуация, когда сначала декларируется, что Скрипали отравлены нервнопаралитическим газом «Новичок», произведенным в конкретном месте в России, и уже почти умерли. А потом вдруг выясняется, что Скрипали выздоравливают, а яд мог быть произведен еще примерно в 20 странах.

«Это оскорбление для России и российских спецслужб. Потому что, если даже предположить, что мы — олицетворение мирового зла, решившее отравить Скрипалей, что ж мы такие никчемные, что довести дело до конца не можем, а наш смертельный яд вовсе не смертельный? И как мы, такие лохи, смогли американского президента выбрать?» — возмутился собеседник ФАН.

Будучи юристом, Александр Вощинин не смог не напомнить о презумпции невиновности, подаренной нам римским правом, то есть классическим европейским правом.

«Ладно, у англичан свое островное право, но презумпция невиновности действует и там. Меня удивляет, как получилось так, что весь так называемый цивилизованный мир эту презумпцию невиновности отбросил и сказал: «Мы подозреваем, что Россия причастна к этому преступлению, и пусть она оправдывается». Господа, а у нас уже суд состоялся и 12 присяжных заседателей сказали, что да, террорист, отравивший Скрипалей, действовал по заказу России, и это подтверждено неоспоримыми доказательствами? Почему бремя доказывания переложили с обвинителя на обвиняемого? Обвиняемый никогда не должен доказывать, что он не виновен. Весь мир уперся в это highly likely. Но это highly likely относится к блондинкиным «50 на 50» в качестве ответа на вопрос «Встречу ли я динозавра на улице?». Вот и дело Скрипалей — из этой же серии», — уверен эксперт.

Ранее в понедельник стало известно, что королевские ВВС «перехватили» отравленное в Москву сообщение в день инцидента в Солсбери. Согласно инсайдерской информации, сообщение было адресовано «официальному лицу» и содержало текст «Посылка доставлена». Как пишет «Газета.ru», представители западных государств в курсе этой информации.

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