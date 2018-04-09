Путин примет участие в заседании президиума РАН и ученого совета НИЦ «Курчатовский институт»

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Москва, 9 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в заседании президиума Российской академии наук и ученого совета Курчатовского института. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Владимир Путин посетит Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» во вторник, 10 апреля. Лидер российского государства познакомится с последними научными исследованиями, а также примет участие в заседании президиума Российской академии наук и ученого совета Национального исследовательского центра.

Напомним, что в этом году Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» отмечает 75-летие.

Курчатовский институт был основан в 1943 году, а в 1991 году стал научным центром. Основными направлениями НИЦ являются безопасное развитие ядерной энергетики, физика твердого тела, мезонная химия и другие.

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