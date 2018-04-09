Дугин: ООН сплачивает страны Запада накануне третьей мировой 

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Дело Скрипаля и имитация химической атаки в Думе являются аргументами для того, чтобы начать новую мировую войну, считает известный философ Александр Дугин.

В интервью Федеральному агентству новостей лидер «Международного евразийского движения» Александр Дугин рассказал, что Совет безопасности ООН, по его мнению, собирается сплотить страны Запада накануне третьей мировой войны.

«Теперь совершенно очевидно, что определенные круги на Западе — в Америке, в Англии, в Израиле, хотят развязать настоящую полноценную третью мировую войну, — уверен он. — Дело Скрипаля и имитация химической атаки в Думе являются аргументами для того, чтобы ее начать. Это — реакция на колоссальные победы России в Сирии. Соответственно, на заседании Совета безопасности ООН, где участвуют Россия и Китай, никаких решений принято не будет. Это невозможно, потому что Москва и Пекин заблокируют любое решение».

По словам собеседника ФАН, Совбез собирается для того, «чтобы сплотить страны Запада в начале третьей мировой войны».

«Это крайне логично, как ни странно, потому что другие сценарии просто не могут принести Западу позитивные результаты при тех тенденциях, которые они выбирают. Многие думают, что это абсурдно, что это невозможно, что это не рационально с точки зрения Запада. Нет, это — возможно и рационально. И это — единственное, что есть рационального с позиции глобалистов», — считает Дугин.

Философ отметил, что мир никогда не был так близки к третьей мировой войне.

«Произойдет ли война? — задается вопросом Дугин. — Мы никогда не были так близки к мировой войне. Мы сейчас стоим к ней намного ближе, чем во время Крыма или событий в Абхазии и Южной Осетии 2008 года. Это не значит, что она точно произойдет. Это значит, что сейчас она может произойти, иначе они бы не пошли ва-банк со Скрипалем и имитацией химической атаки в Сирии».

По мнению эксперта, такие вещи просто так не делаются, потому что если война сейчас не начнется, то придется за все отвечать, а это чревато уже и расколом НАТО, и концом глобальной доминации.

«Ситуация очень серьезная. Впервые она серьезная по-настоящему», — констатировал лидер МЕД.

Напомним, сегодня, 9 апреля 2018 года пройдут сразу два заседания Совета Безопасности ООН. На первом речь будет идти о провокации с химической атакой в сирийском городе Дума. Что касается второго, то на нем планируется обсудить угрозы миру и международной безопасности.

Ранее представитель Международного Комитета Красного Креста Иоланда Жакеме заявила, что МККК не располагает проверенной информацией о предположительной химатаке в сирийской Думе и возможных жертвах. Сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца также не зафиксировали подобных случаев.

«Мы, как организация Красного полумесяца, в последние двое суток не фиксировали никаких случаев, так как наши медики не работали из-за текущих событий. Заявление, которое вышло от имени Красного полумесяца, не действительно, потому что мы никогда не делаем никаких заявлений в СМИ», — уточнили в данной организации.

В российском Центре по примирению в Сирии также опровергли сведения о химической атаке и «десятках погибших, в том числе детей». В сирийском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, назвали очередные обвинения в адрес Дамаска «скучными и неубедительными».

В январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально объявила об уничтожении последней партии химического оружия, состоявшего на вооружении Минобороны Сирии. Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю подтвердил тогда, что «этот процесс завершает важную главу сирийской программы по химоружию».

«Все химическое оружие Сирии официально уничтожено», – было сказано в документе ОЗХО.

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