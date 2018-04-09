В России увеличили список болезней, по которым можно получить инвалидность

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Горки, 9 апреля. Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что в России был расширен перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность. Изменения касаются всех инвалидов, проживающих в России, это 12 миллионов человек, из которых 651 тысяча — дети.

По ее словам, в перечень впервые включены детский церебральный паралич, глухота, слепота, цирроз печени, а также все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна. Кроме того, был упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний как, аутизм, пороки развития челюстно-лицевой области, сколиоз, а также ряд заболеваний, которыми в настоящее время все чаще болеют дети, передает издание «Парламентская газета».

Напомним, ранее депутаты Государственной думы приняли законопроект, которым предлагается расширить список льготников, имеющих право на компенсацию за капитальный ремонт.

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