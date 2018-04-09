Посольство РФ ответило на обвинение в травле Джонсона «зигующими британцами»

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Лондон, 9 апреля. Российское посольство в Лондоне опровергло информацию, распространенную британским изданием The Times, о том, что диппредставительство давит на министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Журнал ранее сообщил, что посольство РФ якобы направило главе МИД Соединенного Королевства фотографию футболистов британской сборной в 1938 году, которые демонстрируют нацистское приветствие. При этом The Times назвал это «травлей Джонсона».

«Российское посольство обвинили в том, что вчера оно участвовало в травле Бориса Джонсона, отправив ему фото английской сборной 1938 года, которая отдает нацистское приветствие», — говорится в статье.

В ответ посольство заявило в Twitter, что никогда не посылало Джонсону этой фотографии, хотя описанный The Times случай со сборной — известный исторический факт.

«Мы никогда не направляли это. Хотя это не отменяет хорошо известного исторического факта», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Великобритания потребовала отобрать у России право проводить чемпионат мира по футболу и перенести столицу мундиаля в Лондон.

We never sent it, @thetimes - though this doesn’t change well known history facts. pic.twitter.com/nqkgp5zkO4 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 9, 2018

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