Вышел второй трейлер фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

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Лос-Анджелес, 9 апреля. Кинокомпания Disney выпустила второй трейлер фильма «Хан соло: Звездные войны. Истории». Ролик можно посмотреть на официальном канале Star Wars в YouTube.

Режиссером картины стал Рон Ховард, известный по фильмам «Игры разума», «Инферно», «Гонка». Роль молодого Хана Соло досталась американскому актеру Олдену Эренрайку. В картине также снялись Вуди Харрельсон, Дональд Гловер, Эмилия Кларк.

«Соло» выйдет в российском прокате 24 мая 2018 года. Премьера фильма пройдет на Международном Каннском кинофестивале. Очередной спин-офф по вселенной «Звездных войн» будет показан вне конкурсной программы, пишет «Ридус».

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