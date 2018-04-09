Ливан подтвердил данные Минобороны РФ об ударе Израиля по авиабазе Т-4 в Сирии

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Бейрут, 9 апреля. Самолеты ВВС Израиля во вторник утром нарушили воздушное пространство Ливана приблизительно во время ракетного удара по авиабазе Т-4 в сирийской провинции Хомс. Об этом заявили в командовании армии Ливана.

Согласно тексту официального заявления военных, инцидент произошел в 03.25 (по Бейруту), пишет Almasdarnews. «Четыре самолета ВВС Израиля нарушили воздушное пространство Ливана, пролетев с моря над городом Джуния в сторону города Баалбек, после чего они покинули воздушное пространство Ливана в 3.35 утра с запада города Джуния»,- утверждают в командовании.

Напомним, ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4) в сирийской провинции Хомс был нанесен в ночь на понедельник. Минобороны РФ сообщило, что удар был нанесен двумя истребителями F-15 ВВС Израиля. Уточнялось, что до цели долетели три ракеты, еще пять были сбиты.

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